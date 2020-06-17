الدوري الإسباني .. أتليتك بلباو يفرض التعادل على إيبار .. وسيلتا فيجو يفشل في تحقيق الفوز

اكتفى فريق أتلتيك بيلباو بالتعادل أمام نظيره فريق إيبار، بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الـ29 من الليجا الإسبانية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "البلدي إبوروا".









ورفع فريق إيبار رصيده بعد هذا التعادل الى 28 نقطة في المركز السادس عشر في سلم الترتيب، بينما رفع بيلباو رصيده الى 39 نقطة في المركز العاشر.









وسجل أتلتيك بيلباو هدف التقدم عن طريق، راؤول جارسيا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، ثم تعادل إيبار في الدقيقة 19 عن طريق إنريكي جارسيا كيكي.









وفي الدقيقة 78 سجل فريق إيبار هدف التقدم عن طريق، فابيان اوريلانا، بينما استطاع بلباو أن يسجل هدف التعادل عن طريق، أسيير فيلاليبري في الدقيقة 81 .









كما تعادل فريقا بلد الوليد وسيلتا فيجو سلبيا ضمن نفس الجولة من الدوري الإسباني.









التعادل رفع رصيد بلد الوليد للنقطة 33 في المركز الثالث عشر، فيما رفع سيلتا فيجو رصيده للنقطة 27 في المركز السابع عشر.