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محافظ مطروح: تأمين المصريين المحتجزين لمسافة ألف كيلو داخل ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، وتم إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا بنجاح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم تأمين المصريين المحتجزين في ليبيا على مدار ألف كيلو في الأراضي الليبية "

وقال الإعلامي أحمد موسى:"  هناك اهتمام كبير من كافة اجهزة الدولة من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا".

وتابع:"  توجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة تلك الأزمة وتحريرهم وإعادتهم إلى مصر سالمين ".

ولفت:"  تكاتف كل الأجهزة المعنية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن".

وتابع :"  السيسي اكد ان كل الخيارات متاحة من أجل إعادة أبنائنا في ليبيا "
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