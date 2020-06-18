محافظ مطروح: تأمين المصريين المحتجزين لمسافة ألف كيلو داخل ليبيا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، وتم إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا بنجاح.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم تأمين المصريين المحتجزين في ليبيا على مدار ألف كيلو في الأراضي الليبية "





وقال الإعلامي أحمد موسى:" هناك اهتمام كبير من كافة اجهزة الدولة من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا".





وتابع:" توجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة تلك الأزمة وتحريرهم وإعادتهم إلى مصر سالمين ".





ولفت:" تكاتف كل الأجهزة المعنية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن".





وتابع :" السيسي اكد ان كل الخيارات متاحة من أجل إعادة أبنائنا في ليبيا "