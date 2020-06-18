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رياضة

وكيل أعمال أزارو: عودة اللاعب لـ الأهلي نهاية الموسم.. ولا عروض رسمية حتى الآن

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:20 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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ياسمين تيسير
كشف حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو نجم الاهلي المعار لـ الاتفاق السعودي عن موقف أزارو من العودة للفريق أو الرحيل نهائيا نهاية الموسم الجاري. 

وأكد وكيل أعمال وليد أزارو، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن الأوضاع في المغرب أصبحت مستقرة على توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.


وأكد وكيل أعمال وليد أزارو، "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في الدوريات حول العالم".

أما عن وليد أزارو، فأكد "لا توجد أي عروض رسمية للاعب حتى الوقت الجاري".

وأوضح وكيل أعمال وليد أزارو "وعليه فإنه من المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم فيتبقى موسم في عقد اللاعب".
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