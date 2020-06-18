وسائل إعلام تركية: استمرار القصف على أهداف بالأراضي العراقية

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن استمرار العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي، والاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية.











وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمالي العراق، بزعم مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني.









وأكد أبو الغيط في بيان أن التدخل العسكري التركي يُمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجرى بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.









وشدد أبو الغيط على أن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعًا، وأنها تعكس أطماعًا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماضٍ بعيد، ولم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر.









وقالت الجامعة العربية في بيانها إن مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارًا في مارس الماضي يُدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق تحت عنوان اتخاذ موقفٍ عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.