ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك





وأوضح شوبير عبر برنامجه المذاع علي إذاعه اون سبورت اف ام : لم يتقدم بإستقالته بسبب خوفه من فيروس كورونا المستجد حال استئناف الدوري المصري.





وأكمل : الاستقاله جاءت بعد عدم حصول المدرب علي مستحقاته طوال الأربعة اشهر الماضية مما جعله يتقدم بإستقالته من المهمة ولكن اتوقع أن يحصل على بعض مستحقاته.





وأختتم شوبير تصريحاته: يجب علي اتحاد الكرة مواجهة الاندية وإعلان جدول المباريات في أسرع وقت ممكن لسرعة عودة الحياة لطبيعتها مرة اخري.

كشف الاعلامي احمد شوبير حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.