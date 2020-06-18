بعد استهداف قوات أجنبية أمس.. مقتل 5 أشخاص في انفجار ضخم بالصومال

قتل عدد من الأشخاص في الصومال بالعاصمة مقديشو، على خلفية عملية يعتقد أنها إرهابية ، في بلد عربي تقوض فيه الجماعات الإرهابية المسلحة الاستقرار به، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وذكرت تقارير، إنه قد لقي اليوم الخميس، 5 أشخاص مصرعهم في انفجار ملغوم في مقديشو.





وقال شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في مقديشو.





وبالأمس ، تعرضت في بلدة ليجو بإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب الصومال، قافلة لقوات صومالية وأمريكية لتفجيرات ناجمة عن ألغام أرضية زرعت في المنطقة.





وأضافت الأنباء أن التفجيرات استهدفت القوات المتحالفة التي كانت تسير في ضواحي البلدة .





وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن استهداف الرتل العسكري للقوات الأجنبية والصومالية مشيرة إلي أن تلك القوات تكبدت خسائرة كبيرة.



