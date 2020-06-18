على متنهم عالقين.. مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة استثنائية ويودع 57 أخرين

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الخميس، نحو 55 رحلة جوية استثنائية قادمة من عدة دول بالخارج، لنقل نحو 6 آلاف مصري عالقين بالخارج، منذ وقف الطيران إلى المصري.





، فيما يغادر المطار نحو 57 رحلة أخرين يغادر على متنها مواطنين من جنسيات أجنبية عالقين بالقاهرة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، إن إجمالي تشغيل المطار اليوم، يصل إلى 112 رحلة طيران ما بين مغادرة ووصول، جميعها لرحلات العالقين، تكون من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.



