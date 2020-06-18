على متنهم عالقين.. مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة استثنائية ويودع 57 أخرين

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الخميس، نحو 55 رحلة جوية استثنائية قادمة من عدة دول بالخارج، لنقل نحو 6 آلاف مصري عالقين بالخارج، منذ وقف الطيران إلى المصري.
، فيما يغادر المطار نحو 57 رحلة أخرين يغادر على متنها مواطنين من جنسيات أجنبية عالقين بالقاهرة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، إن إجمالي تشغيل المطار اليوم، يصل إلى 112 رحلة طيران ما بين مغادرة ووصول، جميعها لرحلات العالقين، تكون من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.
ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
وأعلن وزير الطيران المدني، قبل يومين، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو ، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.