AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

200 ألف م3 مخلفات... كيف تحولت بحيرة عين الصيرة لـ واجهة سياحية عالمية؟.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:25 م
مشروع بحيرة عين
مشروع بحيرة عين الصيرة
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط  إن هذه المنطقة  عانت فى  فترات سابقة من الإهمال وكانت من أكثر المناطق الملوثة والمهملة.

وكشف  مدير مشروع بحيرة الصيرة بالفسطاط  خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  عن إجمالى  مساحة المشروع  63 فدانا  تحتل بحيرة عين الصيرة منها 22 فدانا، أما الباقى مناطق مفتوحة خضراء .

وأشار المهندس مدحت سيد ، إلى أإزالة 200 ألف م3 مخلفات بالإضافة إلى أنه تم إعادة تطهير الحديقة وتم تجهيز المنطقة بأكملها بمجهودات ضخمة.

ولفت مدير مشروع بحيرة الصيرة ب الفسطاط ،  إلى أن المشروع حاز على اهتمام القيادة السياسية خاصة أن مشروع عين الصيرة واجهة حضارية لمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط .

وتابع المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط ، أن الحكومة المصرية حرصت على الاهتمام بتنفيذ المشروع على أحدث التقنيات وتحويله لمقصد سياحى عالمى . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيـرة عين الصيرة.. ويؤكد: ستصبح مزارًا سياحيًا

النائب أمين مسعود يشيد بسياسة الحكومة لتحويل عين الصيرة لمزار سياحى

القاهرة الجميلة تعود للحياة بـ10 مشروعات كبرى.. ماذا تفعل الدولة في العاصمة؟

السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومدينة نصر .. شاهد

أحمد موسى: عين الصيرة تحولت من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. فيديو

آخر ما تم إنجازه في أعمال تطوير منطقة عين الصيرة... فيديو

ترشيحاتنا

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

عمدة قرية العائدين من ليبيا: عاشت مصر بقيادتها وأبنائها

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

سنة نبوية مهجورة.. داوم عليها بعد تلاوة القرآن

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى

أغلى 3 سيارات في حياة المشاهير أبرزهم كيم كاردشيان..صور