200 ألف م3 مخلفات... كيف تحولت بحيرة عين الصيرة لـ واجهة سياحية عالمية؟.. فيديو

قال المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط إن هذه المنطقة عانت فى فترات سابقة من الإهمال وكانت من أكثر المناطق الملوثة والمهملة.





وكشف مدير مشروع بحيرة الصيرة بالفسطاط خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن إجمالى مساحة المشروع 63 فدانا تحتل بحيرة عين الصيرة منها 22 فدانا، أما الباقى مناطق مفتوحة خضراء .





وأشار المهندس مدحت سيد ، إلى أإزالة 200 ألف م3 مخلفات بالإضافة إلى أنه تم إعادة تطهير الحديقة وتم تجهيز المنطقة بأكملها بمجهودات ضخمة.





ولفت مدير مشروع بحيرة الصيرة ب الفسطاط ، إلى أن المشروع حاز على اهتمام القيادة السياسية خاصة أن مشروع عين الصيرة واجهة حضارية لمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط .





وتابع المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط ، أن الحكومة المصرية حرصت على الاهتمام بتنفيذ المشروع على أحدث التقنيات وتحويله لمقصد سياحى عالمى .



