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محافظات

امتحانات الثانوية العامة.. تطهير اللجان يوميا والتأكد من جاهزيتها فى الإسماعيلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:09 م
المهندس احمد عصام
المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
صرح المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، أن مديرية الأمن ذللت جميع العقبات وسخرت كافة الأمكانيات للجان الأمتحانية، وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء انطلاق امتحانات أخر العام الدراسى لشهادة الثانوية العامة والمقرر لها اعتبارا من يوم ٢١ من شهر يونيه الجارى.

واجري القيادات التنفيذية والتعليمية جولات مكوكية علي مدار الاسبوع الجاري، على عدد من المدارس للتأكد والاطمئنان على جاهزيتها للامتحانات ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب جميعا والوقوف علي مدي جاهزية المدارس وما تم تنفيذة من إجراءات أحترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب جميعا.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع اللجان يوميا.

يذكر أن إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ ٣٧ لجنة باجمالى ٦١٥ لجنة فرعية  تضم 8366 طالب وطالبة وعدد الملاحظين ١٣٩٢.

كما يشار الي تخصيص مدرسة الجلاء لتجميع الأسئلة و الإجابات.

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