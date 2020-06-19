لعنة الطائرات الورقية تطارد أطفال القليوبية.. حصدت أرواح وتتسبب في أعطال الكهرباء ..صور

وقال محمد السيد ان كل يوم تحصد هذه اللعبة التى انتشرت بطريقة غريبة بين الاطفال أرواح أولادنا الصغار فمنهم من مات غريقا وهو يتابع الطائرة في جو السماء فإنزلقت قدماه في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة وآخر يعتلى سطوح المنزل فيسقط ارضا فى الشارع وثالث مات صعقا بالكهرباء اثناء قيامه باخراج الطائرة من العمود الكهربائى مطالبا بضرورة التصدى لهذه الظاهرة والحافظ على ارواح اطفالنا الصغار.

واضاف ايهاب محمود إن البعض يقومون باللعب بالطائرات الورقية على الطرق السريعة في وقت الحظر حيث يستغل الشباب والأطفال عدم سير السيارات على هذه الطرق وقت الحظر ويقفوا للعب بها وأحيانا تكون في سيارات مما يؤدي لوقوع حوادث.

من جانبها طالبت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المواطنين بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال بالكهرباء يوميا وانقطاع التيار عن بعض المناطق نتجية حدوث هذه التلفيات.

وأضافت بركات أن القطاع يتلقى شكاوي يوميا عن أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء فضلا عن انقطاع التيار الكهربائى جراء اللعب بالطائرات الورقية واعمال الصيانة واصلاح الاعمدة والاسلاك التى تخلفها هذه اللعبة.

وقالت أن الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها وترك أطفالهم للعبث بها وتعريض أرواحهم للخطر.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى عدى بلاغات بمصرع اطفال جراء اللعب بالطائرات الورقية بمختلف مناطق المحافظة.

وتبين ان الواقعة الأولى بدائرة قسم ثاني حيث سقط شاب غريقا في ترعة الإسماعيلية بعد سقوط طائرته الورقية في المياه وحاول انتشالها.

والواقعة الثانية في قها حيث لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقيه فأمسكت بسلك الضغط العالي وعندما حاول إفلاتها صعقه التيار ولقي مصرعه في الحال ونفس الواقعة تكررت فى قرية سندهور حيث لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء اثناء استخراجه طيارته من عمود الكهرباء.