AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:40 م
استراحات الثانوية
استراحات الثانوية العامة
Advertisements
انجي هيبة
تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية صباح اليوم الخميس مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية.

رافق القبيصي، اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و احمد الشريف مدير إدارة المتابعة ومحمد عبد الكريم مدير ادارة شمال الاسماعيلية وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة بمقر الإقامة في الاستراحات الحكومية.

ونبه الدكتور خالد خلف مسئولي ادارة شمال بضرورة تذليل أي عقبات على وجه السرعة لمنتدبي لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية في سبيل توفير أجواء مناسبة وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري.

اقرأ أيضا: 

وتابع مدير المديرية كذلك إجراءات تطهير وتعقيم لجنة الامتحانات ومقر الاستراحات والتي تتم في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وأمان الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية والمقرر انطلاقها الأحد المقبل.
تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين
تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين
تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين
تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تعليم الإسماعيلية يتابع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم مطروح يتفقد استراحات منتدبي لجان امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

للتأكد من الإجراءات الوقائية .. محافظ أسيوط يتفقد مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والكنترول

تجهيز لجان عزل لامتحان طلاب الثانوية العامة المشتبه في إصابتهم بكورونا بالجيزة

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

37 لجنة للطلاب.. تجهيز 21 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور

ترشيحاتنا

رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

شوبير: عمرو الجنايني رفض منح لقب الدوري لـ الأهلي

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

الحكومة مقتنعة بالتعديل.. النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل

«منازل متحركة».. سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة.. صور

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيان تعلن عن تأجيل طرح عدد من السيارات خلال 2020 لضعف معطيات السوق

غنية بفيتامين C وD وB.. أفضل 5 أكلات لتقوية المناعة

على السيارة.. ديانا كرزون بإطلالة كاجوال تكشف عن رشاقتها