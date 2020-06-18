تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية صباح اليوم الخميس مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية.





رافق القبيصي، اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و احمد الشريف مدير إدارة المتابعة ومحمد عبد الكريم مدير ادارة شمال الاسماعيلية وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة بمقر الإقامة في الاستراحات الحكومية.





ونبه الدكتور خالد خلف مسئولي ادارة شمال بضرورة تذليل أي عقبات على وجه السرعة لمنتدبي لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية في سبيل توفير أجواء مناسبة وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري.





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وتابع مدير المديرية كذلك إجراءات تطهير وتعقيم لجنة الامتحانات ومقر الاستراحات والتي تتم في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وأمان الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية والمقرر انطلاقها الأحد المقبل.