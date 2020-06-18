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برلمان

عزة وكرامة.. القصبى: مصر دولة لا تفرط فى أبنائها داخل وخارج الوطن

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:59 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى
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فريدة محمد
أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بتدخل القيادة السياسية وحرصها على عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا، مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن الدولة المصرية أصبحت لها درع وسيف وقادرة على حماية أبنائها داخل وخارج الوطن وفى أى مكان فى العالم.


وقال القصبى إن عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا ليس الحادث الأول بل هو سياسة مصر دائما العزة والكرامة، وهذا ما حدث سابقا، وإن مصر تدخلت وردت على جماعات الخوارج فورا فى ليبيا عقب استشهاد عدد من أبنائها هناك فليطمئن كل من يحمل الجنسية المصرية.


وأضاف: "لدينا قيادة حكيمة وطنية أب وإنسان وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يصون العهد دائما مع شعب  كريم لا  ينحني إلا الله الواحد الأحد ولدينا دولة لها أذرع قوية في الداخل والخارج، فالقوات المسلحة هي السيف والدرع ولدينا جهاز مخابرات يمتلك الأدوات والقدرة".
 

 وناشد القصبى كل دول العالم أن تنظر لمصر ولشعبها بمنظر دقيق ويقرأوا التاريخ قراءة جيدة وسيعلمون أن مصر معادلة حاصل جمعها عزة  وكرامة وأمن وسلامة.
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