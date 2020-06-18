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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم.. صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:34 م
محافظ كفر الشيخ يوجه
محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدينة مصيف بلطيم، لمتابعة أعمال التطوير، موجهًا بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها.

وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة طلاء الأعمدة، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلى زراعة الأشجار وتهذيبها، وتخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى المرافق، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين. 

جاء ذلك عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، بتطويرها وتركيب البوابات الإلكترونية، وتكليف نائب لكل بوابة، مشيرًا إلي أنه سيتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلًا عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء. 

وفي سياق متصل، كلف محافظ كفرالشيخ، هانى يوسف، رئيس المركز والمدينة، برفع كفاءة وتمهيد الطرق وإعادة رصفها، وذلك لتحسين ومرونة السيولة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، بالإضافة إلي تطوير ورفع كافة الإشغالات بالسوق، واستكمال أعمال سور الكورنيش، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، لمجابهة فيروس كورونا COVID-19. 

ووجَه محافظ كفرالشيخ، رؤساء مدينتي بلطيم ومصيف بلطيم، باستكمال أعمال التطوير والتجميل، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، لإظهار المدن بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة والتجميل ببلطيم.. صور
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