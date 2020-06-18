من سيارته.. شاهد أحدث ظهور لمحمد محمود عبد العزيز عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





اللهم الطف بنا و ارحمنا و اكتب لنا الخير يا رب العالمين.. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا). وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلا: "





وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :

- انت فنان جميل ، وأضاف اخر" ربنا يرحم والدك كان فنان بجد"

وعلقت أخرى "محمود عبد العزيز وحشنا".









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يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".









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