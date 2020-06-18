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فن

من سيارته.. شاهد أحدث ظهور لمحمد محمود عبد العزيز عبر إنستجرام

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلا: "اللهم الطف بنا و ارحمنا و اكتب لنا الخير يا رب العالمين..(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :
- انت فنان جميل ، وأضاف اخر" ربنا يرحم والدك كان فنان بجد"
وعلقت أخرى "محمود عبد العزيز وحشنا".


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يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون
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