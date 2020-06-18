بعد فترة طويلة من الراحة.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

بات موقف الدولي المصري محمد صلاح غير واضح حول مشاركته مع فريقه ليفربول في مباراة الديربي أمام إيفرتون، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز في تصريحات نقلتها الموقع الرسمى لنادى ليفربول: "في الوقت الحالي، لا أحد مستبعد من مواجهة إيفرتون، ولكن سنرى ما سوف يحدث، حيث مازالت هناك حصص تدريبية أخرى حتى قبل المباراة".





وأضاف مدرب الريدز، قائلا:"قمنا بالتدرب على الأمور الاساسية، بعد فترة طويلة من الراحة، لكنني لست متأكدا من أن المشاكل الخاصة بلياقة بعض اللاعبين، لها أي علاقة بذلك، كان الأمر فقط أننا تدربنا ويمكن أن تحدث الأشياء ولعبنا أيضًا ويمكن أن تحدث الأشياء".





واختتم كلوب حديثه قائلا:"فى النهاية سيكون لدينا فريق جيد، على أرضية الملعب بنسبة 100 %، خلال مواجهة إيفرتون".





وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل 16 هدفا، وصنع 6 آخرين.





ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بمباراتين من أصل 9 مباريات للتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد حرمان دام 30 عامًا.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.