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أخبار العالم

نائبة تونسية تلقن إخوانى درسًا قاسيًا لرفعه صورة محمد مرسي فى البرلمان

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وقعت مشادات وتبادل للشتائم والاتهامات داخل جلسة البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، بسبب وضع صورة محمد مرسي، داخل البرلمان.

ورفع نواب البرلمان التونسي شعارات البرلمان تونسي وليس اخوانيا، فيما رفض البعض من النواب عدم استكمال الجلسة إلا بعد إزالة صورة مرسي من البرلمان.

وفي السياق ذاته، طالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى، بإزالة صورة مرسي التي رفعها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أثناء كلمتها، مشيرة إلى أنها لن تواصل كلمتها إلا بعد إزالة الصورة.

ورفضت رئيسة الجلسة العامة، سميرة الشواشي، عن إجبار النائب مخلوف على التخلي عن صورة مرسي، التي ثبّتها على منضدته

وقالت شواشي لم تمنع عبير موسي من وضع صورة الزعيم الحبيب بورقيبة أمام مقعدها، وبالتالي لا يمكنها منع سيف الدين مخلوف من وضع صورة مرسي أمام مقعده.

من جانبه اعتبر رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، أن رفع صورة مرسي يمثل استفزازا للنواب، مطالبا بضرورة احترام القانون.

وسبق أن شهدت جلسات البرلمان اشتباكات وملاسنات بسبب سلوكيات نواب جماعة الاخوان داخل البرلمان. وطالبت عدد من الاحزاب بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

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