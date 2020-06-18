فيفي عبده تبهر متابعيها بصورة جديدة عبر انستجرام

نشرت النجمة فيفى عبده صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وظهرت فيفي في الصورة بفستان وردى مع بليزر وروج من نفس اللون.









يذكر ان احدث اعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة ان بي سى .









وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.







