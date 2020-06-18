هي دي الرجالة ولا بلاش.. زينة تثير الجدل بصورتها و"هي متحولة"

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





والصورة حولت وجهها من انثي لذكر بالفوتو شوب كما كتبت عليها معلقة :"هى دى الرجاله ولا بلاش وده شكل فتى احلامى والنبي ياجماعة والنبي اللى يلاقيني وانا شكلى راجل يقولي فورًا ده انا لو شوفتني وانا راجل هروح اتقدملى واتجوزنى".





وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.





وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.