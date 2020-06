هي دي الرجالة ولا بلاش.. زينة تثير الجدل بصورتها و"هي متحولة"

View this post on Instagram

هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتي أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا علي شكل راجل يقولي فورا 🤣🤣🤣🤣🤣#فتي_احلامي ده انا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني🤣🤣🤣🤣 Thank you so much @cootyeg 💙