AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هي دي الرجالة ولا بلاش.. زينة تثير الجدل بصورتها و"هي متحولة"

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:50 م
زينة
زينة
Advertisements
محمد بدران _ اسماء الحسيني
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

والصورة حولت وجهها من انثي لذكر بالفوتو شوب كما كتبت عليها معلقة :"هى دى الرجاله ولا بلاش وده شكل فتى احلامى والنبي ياجماعة والنبي اللى يلاقيني وانا شكلى راجل يقولي فورًا ده انا لو شوفتني وانا راجل هروح اتقدملى واتجوزنى".

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زينة تروج لمسلسلها الجديد جمع سالم.. شاهد

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بالصور.. زينة برفقة ملك قورة من كواليس "جمع سالم"

زينة تفاجئ جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام | شاهد

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بحب الصورة دي .. زينة تبهر متابعيها بإطلالة أمام الشاطئ |شاهد

ترشيحاتنا

الشيخة إقبال الصباح: السيسي فخر العرب الحقيقي.. ومليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا.. فيديو

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم.. ويؤكد: الرباط الصليبي السبب.. فيديو

ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»

عداد كورونا.. الإصابات تتجاوز 50 ألف.. والوفيات تقترب من2000

سيدة تفاجأ بأنها حامل أثناء ولادتها

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام