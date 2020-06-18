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محافظات

استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:47 م
زالة الإشغالات بمحيط
زالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية
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قسم المحافظات
نفذ حي وسط الإسكندرية حملات مكبرة، اليوم الخميس، في محيط المدارس التي تُعقد بها لجان الثانوية العامة بالحي لرفع وإزالة كافة الاشغالات، والقمامة، والأحجار، والمعوقات من محيط هذه المدارس لتهيئة الشوارع والأجواء أمام لجان الامتحانات.

وقال حي وسط، في بيان مساء اليوم، إنه تم المرور على أكثر من 20 مدرسة بنطاق الحي، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات من أمام هذه المدارس، وذلك في اطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان لاستقبال الطلبة، اعتبارًا من الأحد المقبل، تحت إشراف نهي سليمان القائم بأعمال رئيس حي وسط.

وجاري متابعة المرور لاستكمال كافة اللجان وتهيئة البيئة المناسبة الخالية من الاشغالات والتعديات بمحيط هذه المدارس.

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد القادم، حيث يبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ (47180) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

وأعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع (22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.
استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور
استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور
استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور
استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور
استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط مدارس حي وسط الإسكندرية|صور
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