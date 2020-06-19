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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 348 مصريا من العالقين بقطر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:37 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولى، رحلتين استثنائيتين قادمتين من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 348 مصريا من العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين طيران لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني  ، قادمتين من سلطنة عمان الرحلة الأولي تقل  174 مصريا والرحلة الثانية تقل 174 مصريا من العالقين بقطر.

وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني ، عن تسيير جسر جوي  لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميًا.

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