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رياضة

إبراهيم سعيد: إيفرتون فاوض الأهلي لضمي.. وأخطأت عندما انتقلت للدوري الإنجليزي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:56 ص
إبراهيم سعيد،
إبراهيم سعيد،
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محمد رشاد
قال إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني السابق، إن إيفرتون الإنجليزي ظل قرابة 6 أشهر يفاوض الأهلي لضمه، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا من الدوري الألماني حينها من أندية مثل هانوفر وكولن.


وتابع إبراهيم سعيد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج البريمو المُذاع على فضائية تن مساء يوم أمس الخميس:"إيفرتون كان يريدني إعارة وهانفور كان يريد شراء عقدي ولكنني فضلت الدوري الإنجليزي وقبل إيفرتون لعبت في شارلتون وبعد إيفرتون جائني عرضًا من بولتون ولكنني فضلت العودة".

وأشار سعيد إلى أنه رغم عدم مشاركته مع إيفرتون في أي مباراة والاكتفاء بالجلوس احتياطيًا في 4 مباريات إلا إنه اكتسب منها الخبرات وعززت من اسمه كلاعب، قائلًا:"لو عاد بي الزمن لن انتقل للدوري الإنجليزي بل سأنتقل للدوري الألماني لأنني كنت سأشارك واكتسب الخبرات وكنت سأحصل على فرصة للعب لأنهم كانوا يريدون شراء عقدي".

وأتم لاعب الأهلي حينها إلى إن المدير الفني لروما الإيطالي تحدث معه عقب المباراة التي جمعتهما لضمه، قائلًا:"أديت مباراة جيدة أمام باتيستونا وسجلت الهدف الأول وإيفلينو الثاني وكنت من نجوم المباراة وكذلك وائل جمعة وحسام عاشور ومعظم اللاعبين ولكن الأهلي طلب 3 مليون دولار لرحيلي".
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