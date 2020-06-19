جوزيه بيسيرو: رحيلي عن الأهلي كان خطأ.. والزمالك فاوضني.. فيديو

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والحالى لمنتخب فنزويلا، أن فيروس كورونا سيؤثر بشكل كبير على لعبة كرة القدم وكذلك باقى مناحى الحياة.
وقال بيسيرو فى تصريحات مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "أخطأت بالرحيل عن الأهلى والانتقال لتدريب بورتو، ولكنى أؤكد أننى لم أتخذ القرار الصحيح لأن الفريق الأحمر نادى كبير وجماهيره رائعة وكنت استطيع تحقيق نجاحات كبيرة مع النجوم المتواجدين فى وقتها".
وتابع بيسيرو: "أتابع الأهلى دائمًا وأسعد بتحقيقه للبطولات وأتذكر جميع اللاعبين وعلى رأسهم إكرامى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأحمد حجازى ومحمد نجيب وحسام عاشور وحسام غالى وصبرى رحيل وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان ورمضان صبحى وأنطوى وإيفونا وعمرو جمال".
وأوضح بيسيرو أن فترة عمله فى الأهلى كانت من أفضل فترات حياته، مبديًا ترحيبه بالعودة من جديد لتدريب الأهلي، كاشفًا أن الزمالك دخل فى مفاوضات لاستقدامه بعد رحيل عن الأهلى ولكنها لم ترتق لمرحلة الجدية.