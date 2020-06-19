بـ 5 أطعمة مختلفة.. طريقة عمل الشيبسى المقرمش

إذا كنت من محبي البطاطس الشيبسي يمكنك ان تقدميها في منزلك بطريقة احترافية افضل من الشيبسي الجاهز.





الطريقة:

قطعى البطاطس شيبسى وقطعيها وتغسل جيدا وتنقع وتقلي علي نار هادئة





اولا:- طريقه عمل الشيبسى بطعم الطماطم المكونات:-

حبة طماطم واحده

واحد ملعقه صغيره ملح

واحد ملعقه صغيره خل

واحد ملعقه فلفل اسود





طريقه التحضير :-

اعصرى الطماطم وضعي عليها المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي

يسخن الزيت وتقلي





تانيا:-طريقه عمل السيبسى بطعم الكاتشب

المكونات:-

2ملعقه كاتشب

1 ملعقه ملح

1 ملعقه خل

1 ملعقه فلفل اسود

طريقه التحضير:-

جيبى الكاتشب وحطى عليه المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي





ثالثا طريقه عمل الشيبسى بطعم الخل

المكونات

1 ملعقه ملح

1 ملعقه خل

1 ملعقه فلفل اسود

طريقه التحضير:-

انقعى البطاطس في الخل والملح لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى





رابعا طريقه عمل الشيبسى بطعم الشطة والليمون

المكونات:-

1ملعقة خل

1/2 ملعقة شطة

عصير ليمونة

1 ملعقه ملح

1 ملعقه فلفل اسود

طريقه التحضير:-

انقعى البطاطس في الخل والملح والليمون لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى





خامسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الكباب

يوضع مكعب مرقة لحم وشوية ملح صغيريين





سادسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الفراخ