بـ 5 أطعمة مختلفة.. طريقة عمل الشيبسى المقرمش

الطريقة:
قطعى البطاطس شيبسى وقطعيها وتغسل جيدا وتنقع وتقلي علي نار هادئة
اولا:- طريقه عمل الشيبسى بطعم الطماطم المكونات:-
حبة طماطم واحده
واحد ملعقه صغيره ملح
واحد ملعقه صغيره خل
واحد ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير :-
اعصرى الطماطم وضعي عليها المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي
يسخن الزيت وتقلي
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تانيا:-طريقه عمل السيبسى بطعم الكاتشب
المكونات:-
2ملعقه كاتشب
1 ملعقه ملح
1 ملعقه خل
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
جيبى الكاتشب وحطى عليه المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي
ثالثا طريقه عمل الشيبسى بطعم الخل
المكونات
1 ملعقه ملح
1 ملعقه خل
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
انقعى البطاطس في الخل والملح لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى
رابعا طريقه عمل الشيبسى بطعم الشطة والليمون
المكونات:-
1ملعقة خل
1/2 ملعقة شطة
عصير ليمونة
1 ملعقه ملح
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
انقعى البطاطس في الخل والملح والليمون لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى
خامسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الكباب
يوضع مكعب مرقة لحم وشوية ملح صغيريين
سادسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الفراخ
يوضع مكعب مرقة دجاج مع ملح