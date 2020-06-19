AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 أطعمة مختلفة.. طريقة عمل الشيبسى المقرمش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
إذا كنت من محبي البطاطس الشيبسي يمكنك ان تقدميها في منزلك بطريقة احترافية افضل من الشيبسي الجاهز. 

الطريقة: 
قطعى البطاطس شيبسى وقطعيها وتغسل جيدا وتنقع وتقلي علي نار هادئة 

اولا:- طريقه عمل الشيبسى بطعم الطماطم المكونات:-
حبة طماطم  واحده
واحد ملعقه صغيره ملح
واحد ملعقه صغيره خل
واحد ملعقه فلفل اسود

طريقه التحضير :-
 اعصرى الطماطم وضعي عليها المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي
يسخن الزيت وتقلي 

تانيا:-طريقه عمل السيبسى بطعم الكاتشب
المكونات:-
2ملعقه كاتشب
1 ملعقه ملح
1 ملعقه خل
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
جيبى الكاتشب وحطى عليه المكونات وانقعى البطاطس فيها لمدة ساعة قبل القلي

ثالثا طريقه عمل الشيبسى بطعم الخل
المكونات
1 ملعقه ملح
1 ملعقه خل
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
انقعى البطاطس في الخل والملح لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى

رابعا طريقه عمل الشيبسى بطعم الشطة والليمون
المكونات:-
1ملعقة خل
1/2 ملعقة شطة
عصير ليمونة
1 ملعقه ملح
1 ملعقه فلفل اسود
طريقه التحضير:-
انقعى البطاطس في الخل والملح والليمون لمده ربع ساعه تقريبا فبل القلى

خامسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الكباب
يوضع مكعب مرقة لحم وشوية ملح صغيريين

سادسا :- طريقه عمل الشيبسى بطعم الفراخ
يوضع مكعب مرقة دجاج مع ملح 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن نجرسكو ودجاج كرسبي ستربس

طريقة عمل البروستد بـ 5 أنواع مختلفة

طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا بـ 3 وصفات مختلفة

ترشيحاتنا

بوحشية.. فتى يشعل النار في محارب قديم عمره 91 عاما

مهتمة باللياقة البدنية .. 10 صور للصحفية اليونانية صاحبة أزمة عمرو وردة

بـ سلسلة كف أزرق.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل والجمهور: خايفة من الحسد

اختراق موقع وزارة الأوقاف في السودان ونشر مواد إباحية عليه

جوزيه بيسيرو: رحيلي عن الأهلي كان خطأ.. والزمالك فاوضني.. فيديو

بلح البحر.. تعرف على فوائده الجنسية والصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها