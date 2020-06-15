AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

البطاطس بالجبن بطريقة مبتكرة ومذاق لا يقاوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:02 ص
اصابع البطاطس
اصابع البطاطس
Advertisements
لمياء الياسين

تعد أطباق البطاطس من الأطباق المفضلة لكثير من الأطفال يمكنك تحضيرها بمذاق ألذ وبطريقة صحية على طريقة الشيف إلهام إليك المقادير وطريقة التحضير جربيها بنفسك.
المقادير لتحضير  البطاطس المهروسة ..

  6 ثمار بطاطس مسلوقة
   ملعقة  كبيرة زبد
  ملعقة ملح وفلفل أسود 
  كوب ممن مزيج الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا

طريقة التحضير  للبطاطس المهروسة:

 فى وعاء اهرسي البطاطس حتى تحصلي على خليط ناعم وأضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

 اخلطي المكونات  فى صينية فرن أضيفى البطاطس ومزيج الجبن الشيدر والموزاريلا وقومى بتشكيلها على شكل أصابع ورصيها فى صينية الفرن

أدخلي الصينية إلى فرن حوالى 10 دقيقة دقائق حتى تمام النضج وإحمرار الوجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش

هنفطر ايه.. طعمية وبطاطس أحلى من المحلات وبطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه النهاردة.. طعمية محشية وبطاطس بطريقة غير تقليدية

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

مش بس محمرة وصينية.. طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس لأطفالك

بيكاتا اللحم بمذاق لن تتوقعينه وأحلى من المحلات

ترشيحاتنا

لو شعرك زي محمد صلاح.. 3 نصائح ذهبية للاهتمام به

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

البطاطس بالجبن بطريقة مبتكرة ومذاق لا يقاوم

5 حيل سريعة.. تخلصك من المخاط والسعال فورا

ينقذ حياة ملايين البشر.. وزيرة الصحة تكشف عن مشروع قومي لصناعة البلازما في مصر.. فيديو

مصير المنتحر في الآخرة وكيف عاقبه الرسول؟.. الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شعرك زي محمد صلاح.. 3 نصائح ذهبية للاهتمام به

ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه