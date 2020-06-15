البطاطس بالجبن بطريقة مبتكرة ومذاق لا يقاوم

تعد أطباق البطاطس من الأطباق المفضلة لكثير من الأطفال يمكنك تحضيرها بمذاق ألذ وبطريقة صحية على طريقة الشيف إلهام إليك المقادير وطريقة التحضير جربيها بنفسك.

المقادير لتحضير البطاطس المهروسة ..







6 ثمار بطاطس مسلوقة







طريقة التحضير للبطاطس المهروسة:



اخلطي المكونات فى صينية فرن أضيفى البطاطس ومزيج الجبن الشيدر والموزاريلا وقومى بتشكيلها على شكل أصابع ورصيها فى صينية الفرن







أدخلي الصينية إلى فرن حوالى 10 دقيقة دقائق حتى تمام النضج وإحمرار الوجه.



ملعقة كبيرة زبدملعقة ملح وفلفل أسودكوب ممن مزيج الجبن الشيدر والجبن الموزاريلافى وعاء اهرسي البطاطس حتى تحصلي على خليط ناعم وأضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.