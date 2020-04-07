بـ5 جنيهات فقط ونكهة مختلفة.. طريقة عمل الشيبسي في المنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سحرية لعمل الشيبسى بمذاق لا يقاوم ،كما يعد الشيبسي هو أحد الأطعمة التي يعشقها الجميع الاطفال والكبار ولذلك عليك تجنب أضرار تناول الشيبسي الجاهز ،بأتباع هذه الخطوات، لـ طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل بجميع بالأطعمة المختلفة تابع الخطوات:





نقشر البطاطس المخصصة للقلي .





نقطعها حلقات (شيبسي)رقيقة و نضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج .





نتركها في الماء البارد لمدة 1/2ساعة على الأقل و لا تضع على الماء ملح ونضعها فى الثلاجة لتظل باردة.





نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية ،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة التي نريدها من القرمشة.





إذا كانت النكهة غير مضاف لها خل؛ نضع ربع كوب خل مع الماء البارد الذي تنقع فيه البطاطس بالثلاجة، مثل نكهة "الجبنة، والدجاج" لا يوجد بها خل؛ لأنه يجعلها مقرمشة.





وتتنوع نكهات الشيبسي، كالتالي:









أولا نكهة الجبنة المتبلة :









- نحضر جبن رومي مثلج ونضعه في الفريزر لمدة 24 ساعة تقريبًا.

_ نضربها في الكبة ولابد أن تكون مثلجة لكي تطحن جيدا وتصبح كالبودرة .

_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية و نضربها مرة أخرى تتجانس و تنعم أكثر .

_ أضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.









ثانيا نكهة الطماطم"









_ اعصري ثمرة طماطم.

_ اضيفي لها لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل أسود

_ انقعى البطاطس في هذا الخليط بعد أن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة.

_ قومي بقلي البطاطس.









ثالثا: نكهة الكاتشب









- ملعقتي كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل اسود.

- انقعى البطاطس في هذا الخليط.









رابعا نكهة الخل









_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقلي









خامسا الشطة والليمون









_ ملعقة خل + نصف ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل أسود

_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.









سادسا نكهة الدجاج :





رشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت