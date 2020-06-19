حلا شيحة عن خلعها الحجاب: تعرضت للتطاول وتعاملت مع الهجوم بحكمة.. فيديو

قالت الفنانة حلا شيحة ، إن كل إنسان له مطلق الحرية فى اختيار ما يحب أن يفعله في حياته، ما دام هذا الشئ لا يتسبب في ضرر أو مشكلات للآخرين.





وأضافت حلا شيحة،خلال حوارها على التلفزيون المصري، أن هناك بعض الأشخاص قاموا بالهجوم عليها بعد خلع الحجاب، واعتقدوا أن الإسلام قاصر على ارتداء الحجاب.





ولفتت حلا شيحة ، إلى أن الدين ليس بالشكل وإنما بالجوهر والمعاملات، والأخلاق، وأشياء كثيرة وليس حجاب فقط.





وأشارت حلا شيحة إلى أنها تعرضت للتطاول بعد خلع الحجاب، وتعاملت مع كل هذا الهجوم بعقل.





وتابعت:" انا ممكن أرتدي الحجاب مرة ثانية.. ودى حرية لكل واحد".



