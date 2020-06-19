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فن

اخبار الفن .. وفاة بركات زكي .. حلا شيحة نادمة على إفساد وجهها .. وبعد اصابته بكورونا ظهور جديد لـ مصطفى درويش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:42 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل التركي  ابنة السفير عن ان الحلقة ستكون الاخيرة في الموسم الاول الذي استأنف عرضه منذ ايام.

أثار الفنان مصطفى درويش الجدل منذ أيام من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سوء حالته صحية بعد اصابته بفيروس كورونا.

كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الممثل القدير بركات زكي وهو من مواليد 4 يونيو 1948، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعرضت الفنانة حلا شيحة لسيل من الانتقادات عند عرض مسلسل "خيانة عهد" في الموسم الرمضاني الماضي بسبب تغير شكلها نتيجة خضوعها لعملية تجميل.



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