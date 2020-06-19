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أخبار العالم

المنطقة 51.. ترامب يدرس رفع السرية عن أشهر حادث أطباق طائرة في التاريخ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:42 ص
المنطقة 51
المنطقة 51
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قسم الخارجي
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيدرس مسألة رفع السرية عن معلومات تتعلق بأجسام طائرة مجهولة وحادث روزويل، الذي يُعتقد أنه يدور حول أطباق طائرة سقطت فيما بات يُعرف بالمنطقة 51 من صحراء روزويل بولاية نيومكسيكو.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال ترامب إن الكثيرين طرحوا عليه سؤالا عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، مضيفا "يريد الملايين من الناس الذهاب إلى هناك (يقصد روزويل) والتحري عن الأمر. لن أخبركم أني على علم بهذا، ولكنه مثير جدا للاهتمام".


وحين سأله ابنه عما إذا كان مستعدا لرفع السرية عن الوثائق الخاصة بالأجسام الطائرة المجهولة و"حادثة روزويل"، أجاب ترامب: "علي أن أفكر في هذا الأمر".

ويدور الحديث عن "حادث روزويل"، حين تحطم، وفق الرواية الرسمية، بالون يوم 4 يوليو عام 1947 في موقع بالقرب من روزويل بنيو مكسيكو، كان يستخدم لتسجيل الموجات الصوتية الناجمة عن التجارب النووية السوفيتية، ضمن مشروع سري للقوات الجوية الأمريكية.

وتكتم الجيش الأمريكي على الواقعة، ما أثار العديد من الروايات التي رجحت أن يكون الحادث متعلقا بتحطم جسم طائر من خارج الأرض.
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