شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور

يبدو أن هوس «رابونزل» الشخصية الخيالية في فيلم الرسوم المتحركة المهووسة بالشعر الطويل جدا قد تحققت في الواقع، بعدما قلدتها فتاة لم تقص شعرها منذ أكثر من 5 أعوام متتالية أملا في الحصول على شعر مشابه لها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفتاة من أصول بولندية وتدعى مالجوزاتا تعيش في العاصمة لندن، واهتمت بشعرها بشكل كامل حتى يزداد طولا، وبالفعل أصبح أكثر طولا منها.









وكانت الفتاة صاحبة الـ 34 عاما شقراء ولكنها غيرت لون شعرها إلى البرتقالي من خلال صبغة أعدتها منزليا مكونة من خليط من الزيوت وتضعه قبل غسل الشعر بنصف ساعة.





وقالت أن شعرها الطويل جعلها جذابة للرجال، مضيفة أنهم لم يصدقوا أن شعرها حقيقي حتى أن بعضهم وقعوا في حبها بسبب شعرها، ولكن ليس كل المحيطين بها أعجبوا بها فبعض الحاقدين الذين يشعرون بالغيرة طلبوا منه قص شعرها.





وبدأت مالجوزاتا في نشر صورها عبر حسابها بموقع الصور إستجرام وهي تستخدم شعرها في أمور غريبة منها نسجه كشبكة ملتفة حول عنقها، وظلت تعتني بشعرها على مدار 5 أعوام متتالية دون قصه، واعتمدت على استخدام زيت جوز الهند مع أي زيت آخر.



