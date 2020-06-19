AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:32 ص
مالجوزاتا ذات الشعر
مالجوزاتا ذات الشعر الطويل
Advertisements
أماني إبراهيم
يبدو أن هوس «رابونزل» الشخصية الخيالية في فيلم الرسوم المتحركة  المهووسة بالشعر الطويل جدا قد تحققت في الواقع، بعدما قلدتها فتاة لم تقص شعرها منذ أكثر من 5 أعوام متتالية أملا في الحصول على شعر مشابه لها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفتاة من أصول بولندية وتدعى مالجوزاتا تعيش في العاصمة لندن، واهتمت بشعرها بشكل كامل حتى يزداد طولا، وبالفعل أصبح أكثر طولا منها.


وكانت الفتاة صاحبة الـ 34 عاما شقراء ولكنها غيرت لون شعرها إلى البرتقالي من خلال صبغة أعدتها منزليا مكونة من خليط من الزيوت وتضعه قبل غسل الشعر بنصف ساعة.

وقالت أن شعرها الطويل جعلها جذابة للرجال، مضيفة أنهم لم يصدقوا أن شعرها حقيقي حتى أن بعضهم وقعوا في حبها بسبب شعرها، ولكن ليس كل المحيطين بها أعجبوا بها فبعض الحاقدين الذين يشعرون بالغيرة طلبوا منه قص شعرها.

وبدأت مالجوزاتا في نشر صورها عبر حسابها بموقع الصور إستجرام وهي تستخدم شعرها في أمور غريبة منها نسجه كشبكة ملتفة حول عنقها، وظلت تعتني بشعرها على مدار 5 أعوام متتالية دون قصه، واعتمدت على استخدام زيت جوز الهند مع أي زيت آخر.

شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور
شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور
شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور
شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقرب من بوتين.. أكبر كاهن روسي يصلى فى السماء بسبب كورونا.. فيديو وصور

شاهد.. مخلوق بحري عجيب يضيئ شواطئ أستراليا.. فيديو وصور

ويليام وكيت يكشفان تفاصيل المهمة الصعبة لتعليم الأمراء الصغار بالمنزل.. فيديو

لقطات مذهلة لـ سِباحة حيتان زرقاء على سطح المياه.. فيديو وصور

شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور

أسرار ميشيل أوباما في البيت.. غيرت زي الخدم وتولت ابنتيها مهمة التنظيف.. صور

ترشيحاتنا

حقيقة وليس تمثيل.. فرح سنية والمعلم سردينة سر خلطة لن أعيش في جلباب أبي

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الرقبة والكتف والظهر.. فيديو

ترامب: هذا الأمر سيجعلني أخسر في الانتخابات

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

مشاهير لم يتقنوا القيادة ولم يحصلوا على رخصة

حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن اقتراب ظهور 3 لقاحات لـ كورونا.. أيتن عامر تطالب الدعاء لرجاء الجداوي.. الزمالك يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين