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لحظة جنان.. اعترافات حلا شيحة تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن انفصالها.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:46 ص
الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
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البهي عمرو
حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على التلفزيون المصري، وكشفت تفاصيل انفصالها عن زوجها بعد إنجاب 4 أطفال، وتعاملها مع منتقديها لخلعها الحجاب، وعودتها للفن بعد غياب 11 عامًا.


قالت الفنانة حلا شيحة، إنها أجرت عملية تجميل، موضحة " حصل وعملت عملية تجميل أنا مش هكدب على الجمهور".

وأضافت خلال حوارها على التلفزيون المصري، أن ما فعلته غلطة، وأنها لم تريد أن تفعل ذلك، مؤكدة " أنا بحب وشي زي ما هو ولكن ما حدث تم فى لحظة جنان".

ولفتت حلا شيحة، إلى أنها كانت تحب شكلها، ولكن ما قامت به كان للتجربة و الإحساس بشكل جديد. 


قالت الفنانة حلا شيحة، إنها ابتعدت عن الفن لمدة 11 عامًا، ولكن الإحساس بالفن كان موجود بداخلها، مضيفة : " الكل فى الفن بيتعلم".
 
وأوضحت أنها عادت للتمثيل لعشقها للمجال، مشيرة إلى أن مسلسل زلزال كان أول عمل لها بعد العودة. 


قالت الفنانة حلا شيحة، إن كل إنسان له مطلق الحرية فى اختيار ما يحب أن يفعله في حياته، ما دام هذا الشئ لا يتسبب في ضرر أو مشكلات للآخرين.

وأضافت حلا أن هناك بعض الأشخاص قاموا بالهجوم عليها بعد خلع الحجاب، واعتقدوا أن الإسلام قاصر على ارتداء الحجاب.  


قالت الفنانة حلا شيحة، إنها رغم انفصالها عن زوجها إلا أنها تحاول أن لا تصنع شرخا لدى أطفالها، مؤكدة "لما اتنين بيتفصلوا بيحدث مشكلات ومحاكم و الأطفال اللى بتكون الضحية".

وأضافت ،  أن الاستقرار العائلي كان صعبًا مع الاستمرار فى الفن، وأكدت أن هناك خلافات تمت وحدث عدم تفاهم.




قالت الفنانة حلا شيحة: إنها قامت بنشر صورة لها مع المربية التي تعمل لديها في البيت، موضحة "لا يوجد فارق بين الشخص الأبيض والشخص الأسود".

وأوضحت أن المربية التي تعمل لديها تقوم بمجهود كبير فى الاهتمام بأبنائها وتقوم بتنظيف المنزل باستمرار وهى من الشخصيات الجميلة.


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