استعدادا للامتحانات.. تركيب بوابات تعقيم على مداخل لجان الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تركيب بوابات تعقيم على مداخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمراكز المحافظة الخمسة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمحافظة.





وأكد الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالوادي الجديد،أنه تم تعقيم وتطهير جميع لجان الامتحانات من خلال مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تمهيدا لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية،حيث يؤدي 332 طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

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وأضاف عبد الجليل، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بمرحلة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد هم 332 طالبًا على مستوى المحافظة في 5 لجان امتحانية، بمراكز الخارجة والداخلة وباريس والفرافرة، مشددًا على تطبيق كافة الشروط الاحترازية وتعقيم مقر اللجان وتوزيع كمامات على الطلاب ولن يسمح لدخول الامتحانات بدون كمامه للطلاب.





وكان قد كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها داخل اللجان خلال انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية التي ستنطلق بعد غد الأحد، وجاءت كالتالي:





- إلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.

- التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بحيث يجري تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان.

- يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف؛ للمساعدة في توجيه الطلاب.

- التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا قد تظهر داخل اللجان.





- توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان؛ تحسبًا لسد العجز بأي لجنة خاصة في الأيام الأولى.

- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم، في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

- توفير مكانين بديلين احتياطين لمقار امتحانات الثانوية؛ تحسبًا لحدوث أي ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.



