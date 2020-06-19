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رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. الجبلاية تجهز ١٢٠ حكما في معسكر تدريبي في يوليو المقبل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:47 م
حكم أرشيفية
حكم أرشيفية
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يسري غازي
تجهز لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ، ١٢٠ حكما للساحة والمساعدين من أجل الاستعانة بخدماتهم لإدارة مباريات الدورى الممتاز حال استئنافه.  

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج أرسلت مؤخرا فاكسات إلى ٢٥ منطقة لكرة القدم فى ربوع المحافظات من أجل الاستعداد لعودة الدورى الممتاز وإجراء اختبارات الوزن فى حضور اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.


ومن المقرر أن تجرى اللجنة الرئيسية اختبارات وزن للحكام فى شهر يوليو القادم من أجل التصفية واختيار ١٢٠ حكما للساحة و المساعدين للدخول فى معسكر تدريبي استعدادا لعودة المسابقة المحلية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا بعد انتهاء اليوم الثالث من اجتماعات الجبلاية مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني بشأن حسم مصير الدورى الممتاز المظاليم.

جاء بيان الجبلاية على النحو التالى..

اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.

وتم الاجتماع الأخير للجنة بحضور اندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.

ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات  عودة النشاط.

وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

وفيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما  ابدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له.
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