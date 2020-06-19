رفع 60 طن قمامة وتطهير لجان الثانوية العامة بـ مطروح.. صور

استمرت جهود مراكز ومدن محافظة مطروح فى تكثيف اعمال النظافة والتطهير ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورنا تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





نظم مركز ومدينة النجيلة برئاسة ممدوح انور رئيس المدينة حملة نظافة مكبرة بمناطق (الشارع الرئيسي والفرعية بمدينة النجيلة ديوان عام مجلس المدينة الوحدة الصحية بمدينة النجيلة مرفق الإسعاف بمدينة النجيلة، كما تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة تجميع القمامة بجوار المستشفى النجيلة المركزى والطريق الدائري. وبجوار الميدان وقرية المثاني، حيث تم رفع (٢٠طن) باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة النجيلة .





وفى الضبعة تمت اعمال نظافة والتطهير ورفع 40 طن قمامة بمناطق العزبة القبلية وفوزى حميدة وعزبة ابو ريزة وشارع مسجد التوبة ومستودع هنداوى وغيرها بالمدينة مع استمرار لاعمال الرش والتطهير ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة تحت اشراف اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة.

وفى مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين برفع كفاءة معدات النظافة وتكثيف اعمال النظافة اليومية وبخاصة رفع مستوي النظافة والخدمات التي تقدم من خلال المركز لاهالي مدينة العلمين وزوارها .





كما قام عمال مجلس مدينة السلوم تحت اشراف عادل منصور رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافه ورفع تراكمات القمامه واعمال رش وتطهیر وتعقیم المحال التجاریه بشارع السلوم الرٸیسی وعدد من الشوارع الفرعية.

وكثف مركز ومدينة برانى أعمال النظافه وإزالة المخلفات من شوارع المدينه الرئيس والفرعية تحت اشراف العميد ياسر عامر رئيس المدينة .





بينما استمرت اعمال النظافة والتطهير الدوري لمقار لجان الثانوية العامة واستراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة تحت اشراف اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة نحيث تم رش وتطهير المدارس الآتية : ( مدرسة ناصر - مدرسة آمون - مدرسة الغربيين - سيوة الثانوية المشتركة ) كما تم رش وتطهير الفنادق والمنشآت السياحية وكذا رش وتطهير واجهات المحلات والأرصفة بميدان السوق، بالاضافة الى تكثيف أعمال الكمين الطبي المتحرك لرش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا بميدان السوق ومدخل المدينة وذلك حرصًا على صحة و سلامة المواطنين خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





كما قام مركز ومدينة الحمام باعمال النظافة والتطهير بمناطق عمال النظافه شارع اسكندريه ،وشارع معصره الزيتون ، والجمعيه الزراعيه وشارع مسجد الفتح تحت اشراف المهندس مسعد عبد الهادى رئيس المدينة .





وفى مرسي مطروح استمرت أعمال النظافة ورفع القمامة بعدة مناطق بالمدينة مع متابعة اعمال رفع الكفاءة والتجميل بعدد من الميادين تحت اشراف وجيه عبد الرازق رئيس المدينة.