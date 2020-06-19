مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

AMG

مواصفات مرسيدس AMG GT 43 4Matic

AMG GT 43 4Matic

مواصفات مرسيدس AMG GT 53 4Matic

AMG GT 53 4Matic

مواصفات مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك

مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك

مواصفات مرسيدس GLC 43 AMG

وتأتي سيارة مرسيدس GLC 43 AMG ال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان مع قدرة على التسارع الي 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. ويتوفر للسيارة لمسات AMG المعروفة منها الشكمانات الرائعة والشبكة الامامية المميزة .





mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و التي ظهرت مؤخرا بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها. جدير بالذكر ان شركة مرسيدس العالمية تستعد لطرح السيارةموديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و التي ظهرت مؤخرا بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها.