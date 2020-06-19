مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

أعلن وكيل مرسيدس في مصر عن موديلات جديدة من طراز AMG والتي تعرف بالسيارات عالية الأداء، مشيرا إلى تجميعها محليا لأول مرة، وتضمن الإعلان طرح 4 طرازات جديدة هي مرسيدس AMG GT و 4Matic و AMG GT 53 4Matic و AMG GT 43 4Matic .
مواصفات مرسيدس AMG GT 43 4Matic
تأتي AMG GT 43 4Matic بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي بقوة تصل إلى 367 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بما يمكن السيارة من التسارع الي 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 270 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس AMG GT 53 4Matic
السيارة AMG GT 53 4Matic تأتي بمحرك قوي 435 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر وقدرة علي التسارع إلى 100 كم في الساعة في 4.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 285 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك
مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 306 حصان وقدرة علي التسارع إلى 100 كم في الساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوي تبلغ 250 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس GLC 43 AMG
مواصفات مرسيدس AMG GT 43 4Matic
تأتي AMG GT 43 4Matic بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي بقوة تصل إلى 367 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بما يمكن السيارة من التسارع الي 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 270 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس AMG GT 53 4Matic
السيارة AMG GT 53 4Matic تأتي بمحرك قوي 435 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر وقدرة علي التسارع إلى 100 كم في الساعة في 4.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 285 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك
مرسيدس AMG A 35 4MATIC هاتشباك تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 306 حصان وقدرة علي التسارع إلى 100 كم في الساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوي تبلغ 250 كم في الساعة.
مواصفات مرسيدس GLC 43 AMG
وتأتي سيارة مرسيدس GLC 43 AMG ال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان مع قدرة على التسارع الي 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. ويتوفر للسيارة لمسات AMG المعروفة منها الشكمانات الرائعة والشبكة الامامية المميزة .
جدير بالذكر ان شركة مرسيدس العالمية تستعد لطرح السيارة mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و التي ظهرت مؤخرا بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها.