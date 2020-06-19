إثيوبيا تتراجع .. حل أبرز القضايا الفنية وإكمال المفاوضات يتطلب إنهاء الأمور القانونية

قال بيان صادر عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، اليوم الجمعة، إنه تم التوصل إلى حل أبرز القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة من خلال المفاوضات.





وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن إكمال المفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية.





وأشارت الوكالة إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، عقدت الفرق الفنية والقانونية للدول مشاورات في جلسات متوازية وأبلغت نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.





وتم عقد الإجتماع الخاص بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة والتشغيل السنوي للسد عن طريق التداول بالفيديو وبحضور المراقبين.





وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد قال في تغريدة: إن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، وهومايعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز صفقة سد النهضة قبل ملئه بمياه نهرالنيل".





وشهدت الجولات السابقة من مفاوضات سد النهضة مراوغات إثيوبية ومحاولات مستميته للانفراد بعملية ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وهو ما ترفضه دول المصب.