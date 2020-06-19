52 لجنة تستوعب 20 ألف طالب .. محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات امتحانات الثانوية العامة

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيه الجاري ، حيث اطمأن على الاستعدادت النهائية لانطلاق أول يوم امتحانات ،بداية بمراجعة الاجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها التي تشمل بوابات التعقيم والمستلزمات الوقائية والتعقيم والتطهير النهائي للجان ، واجراءات تسلم ورق الأسئلة ومواعيد ذلك ، والتسهيلات المقدمة للمراقبين ورؤساء اللجان لوصولهم للجان في المواعيد المتفق عليها ، وألية التعامل مع السيناريوهات المحتملة أو المواقف الطارئة ، والمراجعة الفنية والتنسيقية بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغيرها من التفاصيل المهمة.





جاء ذلك خلال تواصله "اليوم الجمعة" مع وكيلة الوزارة سهام يوسف ، للتأكد من الاستعدادات النهائية ، حيث قد زار المحافظ في وقت سابق عدد من اللجان للاطمئنان بنفسه على ألية العمل والاجراءات المنفذة ، وكلف السكرتير العام اللواء هشام شادي بالمرور على لجان أخرى ، بجانب تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة اللجان التابعة لكل مركز بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية وتحت اشراف وكيلة الوزارة ، مع ارسال تقرير بكل التفاصيل والمعوقات ان وجدت لسرعة تلافيها ، بجانب متابعته للمنظومة من خلال اللجنة العليا التي شكلها برئاسته لادارة العملية الامتحانية بالمحافظة .

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استعرضت وكيلة وزارة التربية والتعليم ماتم تنفيذه من توجيهات لمحافظ بني سويف واللجنة العليا ، بشأن منظومة الامتحان ، والتي تتضمن تلافي بعض الملاحظات التي تمت ملاحظتها خلال الجولات الميدانية ، بالإضافة الى استعراضها لأخر المستجدات ، والتي من أهمها استلام ورق الأسئلة بمقر التوزيع في حضور اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف ليتم توزيعها صباح يوم الامتحان.





وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم عقد اجتماع موسع "اليوم الجمعة " في حضور رؤساء اللجان ، ورئيس مراكز توزيع الأسئلة ، وأعضاء غرفة عمليات المديرية ، ومديري الادارات التعليمية ، وتم الاتفاق على سيناريوهات دخول الطلاب اللجان ، حيث سيتم الدخول عن طريق بوابات التعقيم ، وسيتم تسليمه المستلزمات الوقائية اللازمة ، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم ، مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف ، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الامتحانات ، مؤكدة على أن سيتم تطهير اللجان التطهير والتعقيم النهائي غدا ولن يتم فتحها الا يوم الأحد "أول أيام الامتحانات ".





وأكدت أنه تم الاتفاق على الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة،حيث تم التأكيد على ترك مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل اللجان،والبالغ عددها 52 لجنة تستوعب ما يقرب من 20 ألف طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة .



