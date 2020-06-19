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اقتصاد

بسعة 50 سريرا.. تجهيز مستشفى للعزل في العاشر من رمضان بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:04 م
جمعية مستثمرى العاشر
جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
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علياء فوزي
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية نجحت فى تجهيز مستشفى للعزل بالمدينة بسعة 50 سريرا.

وأوضح عارف فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن جهاز المدينة وفر مكانا لإقامة مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا وقام مستثمرو العاشر بتجهيزها بكل الأجهزة والأسرة الطبية اللازمة وذلك بتكلفة تتخطى حوالي 2.5 مليون جنيه.

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وتابع، أن المستشفى متاح لاستقبال جميع الحالات من أبناء مدينة العاشر ومحافظة الشرقية، مؤكدا أن المستثمرين على أتم استعداد لمساعدة الدولة والقيام بدورهم فى المسئولية المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عارف، أنه فى حالة ظهور اى حالة مصابة بكورونا داخل أى مصنع يتم التعامل معها فورا لتفادى انتشار الفيروس بين العمال حيث يتم غلق المصنع يومين للتطهير ومنح إجازة لمدة 14 يوما للعمال المصابين والمخالطين.

وأكد عارف، أن الطاقة الإنتاجية للمصانع بالمدنية لا تتخطى الـــ65% عدا الصناعات الدوائية والغذائية ومواد التطهير التى تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلى.
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