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اقتصاد

اتحاد المستثمرين يجهز أول مركز عزل لعمال مصانع العاشر من رمضان

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:58 م
الدكتور محي حافظ
الدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة بأتحاد المستثمرين
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قسم الاقتصاد
أكد الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين نائب جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنه قام مع عدد من المستثمرين بتجهيز أول مركز عزل لمرضى فيروس كورونا، وذلك على نفقتهم  الخاصة، لخدمة عمال مصانع وشركات مدينة العاشر من رمضان بطاقة ٣٠ سريرا طبيا مجهزا على أعلى معايير طبية.


وقال رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين، إن الهدف من وراء إنشاء هذا المركز هو مساندة الدولة فى إجراءاتها التي تقوم بها لمكافحة جائحة كورونا من خلال الاهتمام بالعمالة الموجودة بمدينة العاشر من رمضان، حيث إن المدينة كان لا يوجد بها مستشفى عام يستطيع أن يؤدي تلك الخدمات للعاملين بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، مما دفع عددا كبيرا من المستثمرين الوطنيين إلى تنفيذ هذا المركز.


وأضاف أن مدينة العاشر من رمضان يسكنها حوالي مليون نسمة وهناك أكثر من ٥٠٠ ألف عامل يترددون عليها يوميًا، مما جعل المدينة عرضة لأن تتحول إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا، خاصة مع وجود ٩٠ حالة مصابة فى مستشفيات محافظة الشرقية، وأكثر من ٢٥٠ حالة مصابة بالمنازل.




وأوضح رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن تكلفة إنشاء المركز بلغت ٢٧ مليون جنيه ساهم فيها عدد كبير من المستثمرين، مؤكدًا أن هذا المركز ملك لجهاز مدينة العاشر من رمضان الذى قام بتسليمه بالفعل لوزارة الصحة وسيدخل حيز التشغيل خلال أيام، مطالبًا جميع المستثمرين المصريين وجميع فئات المجتمع بالتكاتف مع الدولة المصرية والعبور بالوطن لبر الأمان.
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