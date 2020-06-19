منع نزول المواطنين إلى شاطئ البحر بالعريش

واضطر هذا الإجراء لعدد م ن المواطنين للجلوس بين الشاليهات في مواجهة البحر للاستمتاع بالهواء.



وأكد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء علي إغلاق الشواطئ امام المواطنين في المحافظة، ومنع وصول المواطنين إلى الشاطئ مع التأكيد علي إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر.



