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محافظات

منع نزول المواطنين إلى شاطئ البحر بالعريش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:39 م
شاطئ العريش
شاطئ العريش
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احمد صالح
تصدى أفراد الأمن للمواطنين بمدينة العريش محافظة شمال سيناء لمنعهم من نزول منطقة شاطئ البحر في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر أفراد الأمن علي طول شاطيء العريش لمنع المواطنين من التواجد علي الشاطئ وإلزامهم باحترام بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة لمنع التجمعات في الأماكن العامة أو الخاصة. 

واضطر هذا الإجراء لعدد من المواطنين للجلوس بين الشاليهات في مواجهة البحر للاستمتاع بالهواء.  

وأكد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء علي إغلاق الشواطئ امام المواطنين في المحافظة، ومنع وصول المواطنين إلى الشاطئ مع التأكيد علي إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر.

في إطار تطبيق الإجراءات والتزام المواطنين بالمنازل حرصا على سلامة المواطنين.


من جانبه.. قال اللواء ماجد محمد رءيس مدينة العريش، إنه تم اغلاق الشواطئ أمام المواطنين في المحافظة، كما تم منع تواجد الباعة الجائلين لبيع مأكولات أو مشروبات، يسمح بوجود تجمعات علي الشاطيء.

وأكد رئيس المدينة علي إلزام القرى السياحية الواقعة علي الساحل بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات.

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