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محافظات

تسجيل 25 إصابة بـ كورونا في شمال سيناء وتعافي 4 حالات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:52 م
تسجيل ٢٥ حالة كورونا
تسجيل ٢٥ حالة كورونا بشمال سيناء وشفاء 4
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احمد صالح
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بلغت ٢٥ حالة منها حالتان بمستشفى العريش العام و٤ بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل منزلي مصابة بفيروس كورونا  ل ١٣ حالة وشفاء ٤ حالات ووفاة حالتين منذ بدابة الوباء.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في بيان انه تم عزل ٤٢ حالة منزليا بدون عينات منها ١٠ حالات شفاء ٣٢ حالة تحت العزل كما يوجد ٨ حالات اخري تحت البحث.

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وقامت وحده الوبائيات والترصد بمدينتي العريش وبئر العبد بعمل الاجراءات الوقائية لمخالطى الحاله للحد من انتشار المرض، وتم تطهير المنازل والاماكن التى ترددت عليها الحالات المصابة بالفيوس كما تم عزل المخالطين بالمنازل وتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم وضعهم تحت المراقبه الصحيه لمده ١٤ يوم . 

ولفت الدكتور احمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة إلى انه تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في خدمات التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وقال إنه تم الانتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام بتوفير 19 سرير عناية مركزة، كما تم زيادة عدد اسرة قسم العزل من ١٢ الي ٣٦ سريرا.
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