تسجيل 25 إصابة بـ كورونا في شمال سيناء وتعافي 4 حالات

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وقامت وحده الوبائيات والترصد بمدينتي العريش وبئر العبد بعمل الاجراءات الوقائية لمخالطى الحاله للحد من انتشار المرض، وتم تطهير المنازل والاماكن التى ترددت عليها الحالات المصابة بالفيوس كما تم عزل المخالطين بالمنازل وتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم وضعهم تحت المراقبه الصحيه لمده ١٤ يوم .



ولفت الدكتور احمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة إلى انه تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في خدمات التصدي لجائحة كورونا المستجد.



وقال إنه تم الانتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام بتوفير 19 سرير عناية مركزة، كما تم زيادة عدد اسرة قسم العزل من ١٢ الي ٣٦ سريرا.

