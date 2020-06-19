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أخبار العالم

خبير سوداني: سد النهضة مبني على أراضينا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:48 م
خبير سوداني: سد النهضة
خبير سوداني: سد النهضة مبني على أرضنا ويمكننا تحريك الملف
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قسم الخارجي
كشف الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد كامل عن خيارات عدة أمام السودان، حال وصول المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى طريق مسدود.

وقال الخبير السوداني في تصريحات نقلها موقع "الراكوبة نيوز" المحلي، إن الأرض التي يتم إنشاء سد النهضة عليها هي تاريخيا أرض سودانية، وتابع  "يمكن للخرطوم في أي وقت تحريك هذا الملف".

وأوضح كامل أن موقف السودان تغير بعد تصاعد التوتر الحدودي، حيث أدرك مخاطر ما يجري في إثيوبيا بعد أن كان مطمئنا للوعود من الجانب الإثيوبي.

وأضاف أن التعنت الإثيوبي يعرض أديس أبابا لمواجهات مع جيرانها سواء شركاء مياه النهر أو ومع الاتحاد الأفريقي، وكذلك المجتمع الدولي الذي يتابع على مستوى رفيع كل مجريات المفاوضات.

بدوره، اعتبر الكاتب الإثيوبي أنور إبراهيم أن ما يثار حول أن السد مبنى على أرض سودانية هو "نوع من الطروحات الإعلامية الرامية لتدويل الأزمة".

في وقت سابق، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن بلاده لديها تفاؤل بشأن العودة للتفاوض حول سد النهضة والتوصل إلى اتفاق دون الحاجة للجوء إلى مجلس الأمن.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب جلسة المفاوضات الأخيرة بين وزراء الري في الدول الثلاث إن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة، مؤكدا حق الدول في الاستخدام المنصف لمياه النيل دون ضرر.

وشدد على ضرورة أن التوافق على الجوانب الفنية حول سد النهضة بنسبة كبيرة تصل إلى 95% وهناك خلافات قانونية، والخلافات في الجوانب القانونية بشأن سد النهضة كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة.

وكان السودان طلب إحالة الخلافات النفية والقانونية التي عرقلت الجولة الأخيرة من المفاوضات إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، ووافقت مصر وإثيوبيا على هذا المقترح.
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