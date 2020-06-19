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مرأة

رفقة كلبها.. أسما شريف منير تتألق بالستان داخل غرفتها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:08 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جدية لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت أسما شريف منير، ببلوزة أنيقة من الستان باللون الأزرق التى تبرز عن جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على اللون البنى للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البنى الطويل الذى يتناسب مع ظهورها البسيط.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط باللون الفضى.
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‏‎من زمان و انا عندي ١٥سنة كده كنت بحب الكتب جدًا ملمسها و ريحتها و قيمتها و فاكره اني كنت بحب الأجانب هما بيقروا علي البحر او في المترو او في مطعم، كنت ببقي عايزه اعمل كده بس عشان كان عندي عدم صبر و بزهق بسرعة فا مكنتش بكمل و ديمًا بأقول بعدين، بكره ان شاء الله بس و لا بعمل حاجه لاكن فضلت اقتني كتب علي امل إن في يوم اتعلم الصبر و ابتدي فعلًا اقرا، كل اصحابي كانوا بيتريقوا عليا و بيقولولي بطلي تشتري كتب و خلاص فلوس علي الفاضي ، بس انا فضلت برضة اشتري لاني كنت متاكده اني هقراهم و كنت مقتنعه اني لازم يكون عندي مكتبه محترمة فيها كل اختياراتي في مراحل حياتي عشان اقدر اديه ل لارا بنتي و هي تكمل عليه اختيارتها و يفضل في عيلتنا من جيل ل جيل .... اهلي يمكن مركزوش اوي في موضوع القراية ده مع ان ابويا طول عمره بيقرأ مش عارفة ليه؟ المهم، لما دخلت في العشرينات صبري بقي احسن و كملت اول كتاب و هو (القرآن الكريم) كنت حبه ان ده يكون اول كتاب اخلصه، و من سعتها قرأت كتير و لما دخلت الثلاثينات بقيت احسن و احسن و المفجاة اني حققت حلم من احلامي و كتبت اول كتاب ليا رغم ضعف مستوايا في اللغة العربيه و عشان كده كتبته باللغه العاميه زي ما بتكلم عشان هو كان بيتكلم عن الطلاق فا كنت عايزه كل ست بتقراه تحس كاني بتكلم معاها، صحبتها و حسه بيها.. ‏‎و أخيرًا لما بشوف مكتبتي بفرح بيها و لاني اقتنيت كتب كتير و بقي كمان فيها اول كتاب انا كتبته لحظة انا ممتنلها و بشكر ربنا عليها ‎الأهم اني اهتميت بإن لارا تقرأ و الحمد لله لازم تقرأ كل يوم و بقت عايزه تقرأ كتب اكبر و الكتب اللي في سنها بقيت شايفها انها كتب بتاعت اطفال بتقولي مامي انا عازه اقرا ‏(fat book) ‎ يعني كتاب كلبوز، و حتي مع حجازي ديمًا بلعب معاه و استفزه انه يقرا كتاب معين في رسالة عايزه اوصلهاله و فعلًا يقراه و نقعد نتناقش مع بعض فيه او ساعات بيقراه بصوت عالي و انا بسمع معاه و كأننا بنتفرج علي فيلم مع بعض. ‏‎انا بقولكم كل ده ليه؟ ‏‎ : عشان كذا حاجه الحقيقة ‏‎١- اقتنوا كتب حتي لو مش هتقروها دلوقتي ‏. ‎٢- سيبوا لاولادكم علم ينفعهم (بعد عمر طويل) ‏. ‎٣- علموا اولادكم يقروا كتب. ‏ ‎٤- اقروا مع بعض اذا كان اولادكم او نصكم التاني. ‏ ‎٥- متزهقوش واحده واحده تقدروا تعلموا نفسكم تقروا ‏. ‎٦ تخيلوا انه فيلم او مسلسل، القرأه هتنمي عندكم ‏‎الخيال و هتملاكم سعاده و هتزودكم معلومة ‎٧- هتتعلموا الصبر ‏‎ ٨- هتستفيدوا بالوقت ‏ ‎٩- هتشغلوا دماغكم و احساسكم و هتتفعلوا بشكل ‏‎ايجابي و اكيد في حاجه هتمسكم ‏‎انا و حجازي حاليًا بنقرأ كتاب (احبب

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