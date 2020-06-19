رفقة كلبها.. أسما شريف منير تتألق بالستان داخل غرفتها





وظهرت أسما شريف منير ، ببلوزة أنيقة من الستان باللون الأزرق التى تبرز عن جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على اللون البنى للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البنى الطويل الذى يتناسب مع ظهورها البسيط.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط باللون الفضى.