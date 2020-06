رفقة كلبها.. أسما شريف منير تتألق بالستان داخل غرفتها

View this post on Instagram

‏‎من زمان و انا عندي ١٥سنة كده كنت بحب الكتب جدًا ملمسها و ريحتها و قيمتها و فاكره اني كنت بحب الأجانب هما بيقروا علي البحر او في المترو او في مطعم، كنت ببقي عايزه اعمل كده بس عشان كان عندي عدم صبر و بزهق بسرعة فا مكنتش بكمل و ديمًا بأقول بعدين، بكره ان شاء الله بس و لا بعمل حاجه لاكن فضلت اقتني كتب علي امل إن في يوم اتعلم الصبر و ابتدي فعلًا اقرا، كل اصحابي كانوا بيتريقوا عليا و بيقولولي بطلي تشتري كتب و خلاص فلوس علي الفاضي ، بس انا فضلت برضة اشتري لاني كنت متاكده اني هقراهم و كنت مقتنعه اني لازم يكون عندي مكتبه محترمة فيها كل اختياراتي في مراحل حياتي عشان اقدر اديه ل لارا بنتي و هي تكمل عليه اختيارتها و يفضل في عيلتنا من جيل ل جيل .... اهلي يمكن مركزوش اوي في موضوع القراية ده مع ان ابويا طول عمره بيقرأ مش عارفة ليه؟ المهم، لما دخلت في العشرينات صبري بقي احسن و كملت اول كتاب و هو (القرآن الكريم) كنت حبه ان ده يكون اول كتاب اخلصه، و من سعتها قرأت كتير و لما دخلت الثلاثينات بقيت احسن و احسن و المفجاة اني حققت حلم من احلامي و كتبت اول كتاب ليا رغم ضعف مستوايا في اللغة العربيه و عشان كده كتبته باللغه العاميه زي ما بتكلم عشان هو كان بيتكلم عن الطلاق فا كنت عايزه كل ست بتقراه تحس كاني بتكلم معاها، صحبتها و حسه بيها.. ‏‎و أخيرًا لما بشوف مكتبتي بفرح بيها و لاني اقتنيت كتب كتير و بقي كمان فيها اول كتاب انا كتبته لحظة انا ممتنلها و بشكر ربنا عليها ‎الأهم اني اهتميت بإن لارا تقرأ و الحمد لله لازم تقرأ كل يوم و بقت عايزه تقرأ كتب اكبر و الكتب اللي في سنها بقيت شايفها انها كتب بتاعت اطفال بتقولي مامي انا عازه اقرا ‏(fat book) ‎ يعني كتاب كلبوز، و حتي مع حجازي ديمًا بلعب معاه و استفزه انه يقرا كتاب معين في رسالة عايزه اوصلهاله و فعلًا يقراه و نقعد نتناقش مع بعض فيه او ساعات بيقراه بصوت عالي و انا بسمع معاه و كأننا بنتفرج علي فيلم مع بعض. ‏‎انا بقولكم كل ده ليه؟ ‏‎ : عشان كذا حاجه الحقيقة ‏‎١- اقتنوا كتب حتي لو مش هتقروها دلوقتي ‏. ‎٢- سيبوا لاولادكم علم ينفعهم (بعد عمر طويل) ‏. ‎٣- علموا اولادكم يقروا كتب. ‏ ‎٤- اقروا مع بعض اذا كان اولادكم او نصكم التاني. ‏ ‎٥- متزهقوش واحده واحده تقدروا تعلموا نفسكم تقروا ‏. ‎٦ تخيلوا انه فيلم او مسلسل، القرأه هتنمي عندكم ‏‎الخيال و هتملاكم سعاده و هتزودكم معلومة ‎٧- هتتعلموا الصبر ‏‎ ٨- هتستفيدوا بالوقت ‏ ‎٩- هتشغلوا دماغكم و احساسكم و هتتفعلوا بشكل ‏‎ايجابي و اكيد في حاجه هتمسكم ‏‎انا و حجازي حاليًا بنقرأ كتاب (احبب