عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم ظهور أصدقائهم المتصلين "اونلاين"، بالإضافة لعدم التمكن من معرفة أخر ظهور لهم last seen.





وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي واتسآب في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.









واذا حاولت تعديل الأمر من اعدادات التطبيق لن يسمح لك، وسيخبرك بعدم اتاحة ذلك الآن والمحاولة لاحقًا ويخرج إجباريًا للدردشات، من ناحية أخري لم تعلق إدارة واتسآب عن العطل حتى الآن.







