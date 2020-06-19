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تكنولوجيا

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:10 م
عطل واتسآب يصل مصر..مفيش
عطل واتسآب يصل مصر..مفيش أونلاين أو last seen
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قسم التكنولوجيا
أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم ظهور أصدقائهم المتصلين "اونلاين"، بالإضافة لعدم التمكن من معرفة أخر ظهور لهم last seen.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي واتسآب في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.


واذا حاولت تعديل الأمر من اعدادات التطبيق لن يسمح لك، وسيخبرك بعدم اتاحة ذلك الآن والمحاولة لاحقًا ويخرج إجباريًا للدردشات، من ناحية أخري لم تعلق إدارة واتسآب عن العطل حتى الآن.


وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد إعطال تطبيق واتسآب، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.
عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen
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