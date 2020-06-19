مصطفى بكرى: أحمد مكي كان داعما ومؤيدا لإعلان مرسى الدستوري





وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مكي كان داعما ومؤيدا للإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي، وكان لا يزيد عن كونه موظفا يتقاضى راتبه لا يقدم ولا يؤخر.





وأوضح بكري أن مكي أثار على قناة فضائية عميلة إدعاءات وأكاذيب وزيف الحقائق بما يهدد الأمن والسلم، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق معه.





وأشار بكري ، إلى أن مكي طرف في أجندة معينة ويؤدي دورا معينا لخدمة مخطط أجنبي إخواني ، مردفا«مكي مش عيل صغير وعارف نفسه بيقول إيه».

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل في عهد مرسي لقناة الجزيرة لم تكن الأولى ولكنها كانت الأكثر وقاحة.