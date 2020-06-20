عامل بمطار القاهرة يعيد 50 ألف جنيه عثر عليها في صالة الوصول

عثر عامل بمطار القاهرة الدولي ، علي مبلغ مالي وقدره خمسون ألف جنيه، داخل صالة الوصول، يعود لراكب من العالقين بالسعودية ، القادمين على الرحلات الاستثنائية .





تعود الواقعة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية والتي تزامنت مع رحلات أخرى، فوجئ الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مطار 2 بأحد العمال يقترب منه وبحوزته لفة صغيرة جدا، وبالاستفسار قال له العامل اسلام صبحي أنه أثناء قيامه بعمله داخل الصالة الخضراء وجدها وسط أوراق كانت سترمي في القمامة ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية.



