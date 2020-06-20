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أخبار البلد

عامل بمطار القاهرة يعيد 50 ألف جنيه عثر عليها في صالة الوصول

السبت 20/يونيو/2020 - 12:47 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
عثر عامل بمطار القاهرة الدولي ، علي مبلغ مالي وقدره خمسون ألف جنيه، داخل صالة الوصول، يعود لراكب من العالقين بالسعودية ، القادمين على الرحلات الاستثنائية

تعود الواقعة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية والتي تزامنت مع رحلات أخرى، فوجئ الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مطار 2 بأحد العمال يقترب منه وبحوزته لفة صغيرة جدا، وبالاستفسار قال له العامل اسلام صبحي أنه أثناء قيامه بعمله داخل الصالة الخضراء وجدها وسط أوراق كانت سترمي في القمامة ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية.

وعلي الفور قام مدير الجمرك بمناظرة اللفه فتلاحظ وجود اسم عليها يقترن ببيانات أحد الركاب الموجودين في الصالة والذي كان يسدد رسوما جمركية وباستدعاءه أقر بأن بها مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ، وبالفعل تم التأكد من ذلك وإثبات ذلك في دفتر احوال الشرطة في وجود العقيد تامر عبد الحفيظ رئيس المباحث  ، وتقدم بالشكر للعامل الأمين.
عامل بمطار القاهرة يعيد 50 ألف جنيه عثر عليها في صالة الوصول
عامل بمطار القاهرة يعيد 50 ألف جنيه عثر عليها في صالة الوصول
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