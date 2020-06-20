AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد عيد: لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب 400 مليون جنيه.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 01:49 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements
حسن العمدة
أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حسن شحاتة هو اللاعب المتكامل الوحيد في تاريخ الكرة المصرية. 

وقال عيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسن شحاتة طالبني بمواجهة البرازيل بطريقتي وكأني مع أصدقائي".

وأكمل: "جيل شحاتة لم يحصل على حقة بسبب عدم ظهور السوشيال ميديا".

وتوج احمد عيد عبدالملك مع المنتخب المصري بـ كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 وشارك فى كأس العالم للقارات 2009 .

وحصل علي 3 كأس مصر مع حرس الحدود مرتين ومرة مع الزمالك  بالإضافة إلي كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي. وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.

وأتم؛ "لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب لـ400 مليون جنيه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة بين مصطفى فتحي وجمهور الزمالك بسبب كهربا.. تفاصيل

أحمد عيد عبدالملك: نجم الأهلى زمالكاوي

أحمد عيد عبدالملك: تلقيت عرضا من الأهلي ورغبتى حسمت الانتقال للزمالك

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

أثارت جدلا واسعا.. تصريحات غير مسئولة فى رمضان لنجوم الأهلي والزمالك

الطرف الآخر لا يجيد الرد.. أحمد عيد: أدافع عن الزمالك فقط على السوشيال ميديا.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

في تحدٍ للاتفاقيات الدولية.. وزير خارجية إثيوبيا: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بـ دون

أخبار الزمالك | فشل الصفقة المنتظرة .. وانضمام لاعب أجنبي سوبر .. وأمير يجتمع بـ كارتيرون بسبب رحيل الشيشيني

يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟

مدغشقر تعلن عن كبسولات لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

زوجة السقا تستعيد ذكرياتها في نيويورك.. شاهد

AdvertisementS

تركي آل الشيخ: أهزم المرض جولة ويهزمني جولات.. وربنا معايا

فشل صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

أخبار الرياضة السعودية.. تركي آل الشيخ يصارع المرض.. وجيوفينكو يؤكد بقاءه مع الهلال

فايلر يواصل التلاعب ويؤجل رده على الأهلى بشأن التجديد.. فيديو

أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

إصابة بطل العالم العسكرى الأسبق فى الملاكمة بكورونا واحتجازه بحميات بورسعيد

أخبار الزمالك | فشل الصفقة المنتظرة .. وانضمام لاعب أجنبي سوبر .. وأمير يجتمع بـ كارتيرون بسبب رحيل الشيشيني

عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

متضحكوش علينا.. أحمد مرتضى: الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟