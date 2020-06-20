أحمد عيد: لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب 400 مليون جنيه.. فيديو

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حسن شحاتة هو اللاعب المتكامل الوحيد في تاريخ الكرة المصرية.





وقال عيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسن شحاتة طالبني بمواجهة البرازيل بطريقتي وكأني مع أصدقائي".





وأكمل: "جيل شحاتة لم يحصل على حقة بسبب عدم ظهور السوشيال ميديا".





وتوج احمد عيد عبدالملك مع المنتخب المصري بـ كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 وشارك فى كأس العالم للقارات 2009 .



وحصل علي 3 كأس مصر مع حرس الحدود مرتين ومرة مع الزمالك بالإضافة إلي كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي. وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.





وأتم؛ "لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب لـ400 مليون جنيه".