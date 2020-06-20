وزير الاتصالات: استخدمنا الذكاء الاصطناعي في تحديد العمالة غير المنتظمة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع وزير الإتصالات خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" الوسائل الرقمية ساعدت في فهم احتياجات المواطن، وهو ما تجلى في صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة من خلال التأكد من استحقاق المواطنين بواسطة الذكاء الاصطناعي.





ونوه إلى سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي التي تم تسليمها للمستحقين مؤخرًا، ويتم صرف إعانة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على ثلاث دفعات.





تابع عمرو طلعت :" أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول".





وكان قد تم صرف الدفعه الأولى من منحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.