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هل أصبح الفيروس التاجي الجديد أضعف؟.. الأطباء يجيبون

السبت 20/يونيو/2020 - 07:00 ص
هل أصبح الفيروس التاجي
هل أصبح الفيروس التاجي الجديد أضعف
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أسماء عبد الحفيظ

يقول بعض الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 لا يصيبون بالمرض والأعراض الشديدة ، وأن الأشخاص الذين تم اختبارهم مؤخرًا يظهرون حملًا فيروسيًا أقل مقارنة بأولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 قبل بضعة أشهر.

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ووفقا لما نشره موقع هيلثي ان خبراء الصحة يقولون انه لا يبدو أن الفيروس قد تحور ليكون أضعف. بدلًا من ذلك ، من المحتمل أن تكون هذه الملاحظة نتيجة لتضخيم قدرات الاختبار وزيادة إجراءات التمدد البدني.

يزداد عدد حالات COVID-19 المؤكدة بسرعة في ولايات معينة ، بما في ذلك تكساس وأريزونا، وقد تكون حالات COVID-19 في ارتفاع في 20 ولاية على الأقل ، لكن بعض الأطباء يشكون في أن شدة المرض قد تتناقص قليلًا.

يقول الأطباء في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ (UPMC) أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 لا يبدو أنهم يمرضون ، وأولئك الذين اختبروا مؤخرًا يُظهرون كمية فيروسية أقل مما تم اكتشافه في الأشخاص في وقت سابق من الوباء.

ووفقًا للأطباء في UPMC ، فقد انخفض أيضًا عدد مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى العزل بالمستشفي.

ولوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه مماثل في إيطاليا.

اقترح أحد الأطباء الإيطاليين أن الفيروس التاجي الجديد يضعف ، حيث أظهر بعض الأشخاص في إيطاليا الذين تم تشخيص إصابتهم حديثًا بعدوى حمولة فيروسية أصغر من أولئك الذين تم اختبارهم قبل شهر.

لكن خبراء الصحة يشككون.

يقول الكثير أنه لا يوجد دليل كافٍ لاستنتاج أن الفيروس ، في الواقع ، يفقد قوته.

قد تكون التغييرات في الشدة أقل علاقة بالطفرات داخل الفيروس نفسه ، وأكثر من ذلك مع التحسينات في العلاج والاختبار.

لا يوجد دليل على أن الفيروس يتحور
يقول خبراء الصحة إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي الجديد قد تحول إلى نسخة أضعف.

البحث أظهر الفيروس تحور بالفعل، وهو أمر طبيعي للفيروس، ولكن ليس هناك دليل على انه سيكون من خلال المزيد من الطفرات التي تؤثر على شدة المرض الذي يتسبب فيه.

تقول الدكتورة هايدي زاباتا ، طبيبة الأمراض المعدية في جامعة ييل والأستاذ المساعد في كلية الطب: "لا أعتقد أن لدينا أدلة على ذلك حتى الآن" . وخلصت الدراسة إلى أن معظم الطفرات كانت محايدة إلى حد كبير ولم تؤثر على فتكها.

يشك الدكتور أميش أدالجا ، طبيب الأمراض المعدية وكبير الباحثين في مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي ، في أن التغيرات في سلوك الفيروس التاجي الجديد ناتجة عن عوامل متعددة - أولها الاختبار.

في بداية الوباء ، لم نقم بعد بتكثيف الاختبار ، وكانت هناك تأخيرات بين وقت ظهور الأعراض لدى الأشخاص ووقت اختبارهم.

الآن أصبح من الروتيني اختبار الأشخاص لـ COVID-19 في وقت سابق من عملية المرض.

نحن نختبر أيضًا المزيد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض أخف قد يكون لديهم حمولات فيروسية أقل ، وفقًا لـ Adalja.

قال أدالجا: "نحن نتحسن كثيرًا في الاختبار ، ونختبر أسرع كثيرًا الآن".

نظرية أخرى هي أن الناس قد يصابون بجرعات أقل إصابة بالفيروس.

مع الابتعاد الجسدي ، من المحتمل أن يكون تعرض الأشخاص للمواد الفيروسية المعدية أقل بكثير مما كان عليه قبل تفويض إرشادات السلامة.

قد يؤثر مقدار الفيروس الذي يتعرض له الشخص عندما يصاب بالعدوى على الأحمال الفيروسية اللاحقة ، وفقًا لـ Adalja.

قال أداليا: "ربما يصاب الناس بعدد أقل من الفيروسات الآن لأنه تم وضع الكثير من التباعد الاجتماعي في مكانه".

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