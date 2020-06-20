بتكلفة 6 مليارات جنيه..عمرو طلعت يكشف تفاصيل ربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات ، أن تكلفة ربط 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية من خلال شبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرًا تبلغ 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، لافتا إلي أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية.





ونوه وزير الإتصالات خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولى، إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة على مستوى الجمهورية في النصف الثاني من عام 2020 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.





ولفت إلى أن المواطن الذي يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية يمكنه الدخول على المنصات الرقمية أو تطبيقات المحمول وسيحل على الخدمة.

وأوضح وزير الاتصالات، أن المواطن الذي لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا عليه أن يتوجه إلى مكاتب البريد والموظف سيساعده على الحصول على الخدمة ويمكن أيضًا من من خلال مراكز اتصال مخصصة للمواطن إذا لم يرغب في الذهاب للبريد، ويمكن أيضًا بواسطة المكالمات عبر الهاتف.





وأشار طلعت إلى هذه الحزم تتمثل في خدمات المرور، ومعرفة موعد تجديد الرخصة والمخالفات والتسديد على المنصة، وأيضًا خدمات التموين من خلال استخراج بطاقة أو حذف أو إضافة عضو، وخدمات التوثيق مثل استخراج التوكيلات وحزمة تحريك الدعوى المدنية وحزمة أخرى للمستثمرين.