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سيارات

أوبل تطلق أول طراز من سيارتها الكهربائية.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تسعى حاليا شركات العالم في صناعة السيارات أن تتحول في أقرب ،وقت إلى إنتاج السيارات الكهربائية فقط  ،والاستغناء فيما بعد عن السيارات التي تعتمد على طاقة المحروقات .

وفي هذا السياق أعلنت شركة أوبل رسميا عن الكشف لأول طراز في تاريخ الشركة يعتمد على نظام دفع رباعي كهربائي، ويعرف باسم جراند لاند إكس Grandland X.

ويتميز هذا لطراز على نظام الدفع الرباعي الكهربائي  إلى جانب محرك كهربائي بشاحن توربيني بأربعة اسطوانات ، وذلك بسعة 1.6 لتر لتستطيع السيارة الانطلاق بقوة 300 حصان .

كما تتميز بطارية هذه السيارة ببطاريات  ليثيوم أيون ، تنتج طاقة 13.0 كيلووات في الساعة لتمكن المحرك من القدرة على السير لمسافة 31 ميل في الشحنة الواحدة للبطارية .وتستغرق البطارية حوالي 50 دقيقة لإعادة شحنها بالكامل.

وفي وقت لاحق اعلنت أوبل أن سيارتها  الكهربائية الأولى " جراند لان أكس سيتم الكشف عنها في السوق الاوروبية خلال هذا العام  خاصة أن السيارات الكهربائية ستغزو السوق الأوروبي في عام 2024
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